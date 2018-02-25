Bakan Bak’tan Rize çıkarması – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Bakan Bak’tan Rize çıkarması

    Bakan Bak’tan Rize çıkarması
    ELAZIĞSPOR ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan lider 'un dün önemli bir konuğu vardı. Spor Bakanı , kulüp tesislerine giderek, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Her takıma eşit mesafede olduğunu belirten Bakan Bak, "Rize'nin milletvekili olarak 'un başarısı beni mutlu edecektir" dedi
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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