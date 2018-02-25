Ankaragücü ikinci yarıda coştu
Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü, sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 4-0 yendi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada savunmada Şenol'dan dönen topa Putsila vurdu, top Şenol'dan kornere çıktı.
6. dakikada Kenan'ın ortasına yükselen Putsila'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
39. dakikada Kenan'ın kullandığı kornerde topa yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.
52. dakikada Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası içine giren Mehmet Umut Nayır, pasını Enes'e aktardı. Enes'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
75. dakikada Mehmet Sak, ceza sahası içinde Şenol Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi.
76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Kehinde, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
79. dakikada Erdem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Umut Nayır'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
83. dakikada Sedat'ın pasıyla ceza sahası içine giren Kenan'ın yaptığı plase vuruşta kaleci Emre soluna yatarak topu kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan'ın şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 4-0
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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