Ankaragücü ikinci yarıda coştu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Ankaragücü ikinci yarıda coştu

    Ankaragücü ikinci yarıda coştu

    Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü, sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 4-0 yendi.

    Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında , sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

    Maçtan dakikalar
    5. dakikada savunmada Şenol'dan dönen topa Putsila vurdu, top Şenol'dan kornere çıktı.
    6. dakikada Kenan'ın ortasına yükselen Putsila'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
    39. dakikada Kenan'ın kullandığı kornerde topa yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.
    52. dakikada Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası içine giren Mehmet Umut Nayır, pasını Enes'e aktardı. Enes'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
    75. dakikada Mehmet Sak, ceza sahası içinde Şenol Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi.
    76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Kehinde, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
    79. dakikada Erdem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Umut Nayır'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
    83. dakikada Sedat'ın pasıyla ceza sahası içine giren Kenan'ın yaptığı plase vuruşta kaleci Emre soluna yatarak topu kornere çeldi.
    87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan'ın şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 4-0
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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