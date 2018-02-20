Manisaspor'un yeni yönetimi futbolcularla buluştu
Spor Toto 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor'da geçtiğimiz Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Gökay Budak ve yönetimi, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.
Öte yandan siyah-beyazlılar bugün saat 12.00'da Tarık Almış Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. G.Manisaspor'da sağ dizinde burkulmaya bağlı ödem meydana gelen Hikmet Balioğlu antrenmanda yer almazken, tedavisi devam eden Timur Karagülmez takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Antrenmanda sol bacak arka alt adalesinde kısmi yırtık meydana gelen Furkan Parsak ise antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Billal Sebaihi, tedavileri devam eden Hikmet Balioğlu, Timur Karagülmez, Mehmet Enes Sığırcı ve Furkan Parsak İstanbulspor maçında görev alamayacak. Öte yandan bugün saat 17.20'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek siyah-beyazlılar Avcılar Hilton Otel'de kampa girerek maç saatini bekleyecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:03
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Balotelli, Fenerbahçe'ye faydalı olur
Toplam 4
Yorum
AKGANDAL Nice Kulübünü küçümseyen adam sana ne yapmaz.Çok iyi düşünülecek bir transfer.Bu nedenle bu adamla özel bir sözleşme yapılması ve maç başı ü
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21 yıl sonra gelen özür
Toplam 1
Yorum
Hayri Aldi bizden cok onlar gidiyor
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Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Toplam 6
Yorum
ozan bırak allah için , siz kadar korunan var mı ?
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