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    20 Şubat 2018, Salı
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    Manisaspor'un yeni yönetimi futbolcularla buluştu

    Manisaspor'un yeni yönetimi futbolcularla buluştu

    1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor'da geçtiğimiz Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen ve yönetimi, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.

    G. Manisaspor Başkanı , 2. Başkan Şener Özten, As Başkan Basın Sözcüsü Engin Uzun, yöneticiler Süleyman Akmangal, Cumhur Köseoğlu, Mustafa Murat Ünlü, Gökhan İzmirlioğlu ve Serkan Özşen, bugün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör , teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti. Futbolcular ile tanışan yönetim kurulu, mücadelelerinden dolayı oyuncuları tebrik ederek, İstanbulspor maçında başarılar dilediler.
    Öte yandan siyah-beyazlılar bugün saat 12.00'da Tarık Almış Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. G.Manisaspor'da sağ dizinde burkulmaya bağlı ödem meydana gelen antrenmanda yer almazken, tedavisi devam eden takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Antrenmanda sol bacak arka alt adalesinde kısmi yırtık meydana gelen ise antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Billal Sebaihi, tedavileri devam eden Hikmet Balioğlu, Timur Karagülmez, Mehmet Enes Sığırcı ve Furkan Parsak İstanbulspor maçında görev alamayacak. Öte yandan bugün saat 17.20'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek siyah-beyazlılar Avcılar Hilton Otel'de kampa girerek maç saatini bekleyecek.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:03
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