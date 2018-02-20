Denizlispor lidere karşı
1. Lig'de yeni teknik patronu Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk deplasmanda Giresunspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verip yarışa tutunan Denizlispor, yarın haftaya lider başlayan Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bilet fiyatları VIP ve gold 50, kapalı 20, maraton, kale arkası ile misafir tribünler 10 TL olarak açıklandı. Ligde kurtuluş barajının 4 puan gerisinde olan Denizlispor, 20 puanla düşme hattında yer alıyor. Ümraniyespor ise 41 puan topladı. 8 gün içinde 3 önemli maç oynayacakları bir periyodun içinde olduklarını hatırlatan Teknik Direktör Fatih Tekke, "Ümraniye'yi de Giresun deplasmanındaki aynı azim ve duyguyla yenmek istiyoruz" dedi. Yönetim, galibiyet primini 8'er bin TL olarak açıklamıştı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:37
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Kartal tarihi virajda
Toplam 14
Yorum
böyle kıyas olmaz! FB nin çeyrek final oynarken ki kadrosu ile bugünkü kadrosu bir mi? toplama bir takımla lige meydan okuyoruz milyon dolar saçanları eziyoruz
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Muslera yolcu
Toplam 12
Yorum
GS N;DIAYE GITTI;RODRIGEZ YAKINDA;BELHANDA;YOLCU;GOMIS VE MUSLERAYI POSTALARIZ:SABRI UMUT;SELCUK ;BALTA:ALI VELI DELI YASA FATIH HOCA VE BASKAN
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 16
Yorum
hayri bey eğer rüyanızda bjk 2 gol atmışsa yediğiniz gol minimum 4 veya 5 goldür.
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