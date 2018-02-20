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    20 Şubat 2018, Salı
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    Denizlispor lidere karşı

    Denizlispor lidere karşı

    1. Lig'de yeni teknik patronu yönetiminde çıktığı ilk deplasmanda Giresunspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verip yarışa tutunan Denizlispor, yarın haftaya lider başlayan Ümraniyespor'u ağırlayacak.

    Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Bilet fiyatları VIP ve gold 50, kapalı 20, maraton, kale arkası ile misafir tribünler 10 TL olarak açıklandı. Ligde kurtuluş barajının 4 puan gerisinde olan Denizlispor, 20 puanla düşme hattında yer alıyor. Ümraniyespor ise 41 puan topladı. 8 gün içinde 3 önemli maç oynayacakları bir periyodun içinde olduklarını hatırlatan Teknik Direktör , "Ümraniye'yi de deplasmanındaki aynı azim ve duyguyla yenmek istiyoruz" dedi. Yönetim, galibiyet primini 8'er bin TL olarak açıklamıştı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:37
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