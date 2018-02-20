Denizlispor lidere karşı

Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bilet fiyatları VIP ve gold 50, kapalı 20, maraton, kale arkası ile misafir tribünler 10 TL olarak açıklandı. Ligde kurtuluş barajının 4 puan gerisinde olan Denizlispor, 20 puanla düşme hattında yer alıyor. Ümraniyespor ise 41 puan topladı. 8 gün içinde 3 önemli maç oynayacakları bir periyodun içinde olduklarını hatırlatan Teknik Direktör Fatih Tekke, "Ümraniye'yi de Giresun deplasmanındaki aynı azim ve duyguyla yenmek istiyoruz" dedi. Yönetim, galibiyet primini 8'er bin TL olarak açıklamıştı.