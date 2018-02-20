Ege takımları şampiyonluğa oynuyor

Spor Toto 1'üncü Lig'den 2010-11 sezonunda dramatik bir şekilde düştükten sonra tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen ve sonrasında küllerinden doğan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir ara 7 puan farkla gerisine düştüğü lider Gümüşhanespor'u yakaladı. Son 11 maç öncesi 45 puanla rakibiyle zirveyi paylaşan siyah-beyazlı ekip, mutlu sona ulaşırsa 7 yıl sonra Spor Toto 1'inci Lig'e dönecek.



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor geçen hafta Afjet Afyonspor'u evinde yenerek rakibinden liderliği 4 hafta sonra geri aldı. Grupta Afyon'un 2 puan önünde, 53 puanla zirvede yer alan sarı-laciverti ekip, bu sezon sahasında oynadığı 12 maçı da kazanarak gövde gösterisi yaptı. Yıllarca 3'üncü Lig'de boy gösteren, geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off oynayan Menemen, bu yıl hedefine ulaşırsa tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e çıkacak. Liglerde takipçileriyle arayı en çok açan lider olan 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 11 hafta öncesi 12 puan farkla zirvede.



En çok puan toplayan, en çok kazanan ve en az yenilen takımlar arasına girerek istatistiklere damga vuran Manisa temsilcisi, profesyonel liglerdeki 3'üncü yılında ilk kez 2'nci Lig'e adını yazdırmak için geri sayıma geçti. 3'üncü Grup'ta en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkaran lider Utaş Uşakspor, geride kalan 23 haftanın 21'inde zirvede yer aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, liderlik konumunda olmadığı 2 haftada da liderliği yalnızca genel averajla kaptırdı. Bölgesel Amatör Lig'den sezon başında 3'üncü Lig'e çıkan Utaş Uşak, hemen ardından 2'nci Lig hedefine ulaşmaya çok yakın.

