Denizlispor'da keyifler yerinde
TFF 1. Lig'de yeni teknik patronu Fatih Tekke yönetiminde çıktığı maçta Giresunspor'u 2-0 yenerek hem 3 haftalık yenilgi serisine son veren hem de sezonun ilk deplasman galibiyetini alan Denizlispor, rakiplerinden Adana Demirspor'un da mağlup olmasıyla kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Yarışta moral tazeleyen yeşil-siyahlılarda tüm Türkiye'nin kendilerine düştü gözüyle baktığını ancak herkesi yanıltacaklarını ifade eden Asbaşkan Ali Fırat, "Önemli bir galibiyet aldık. Her şey bitmiş değil. Daha önümüzde 12 maç var. Şimdi bir hafta içinde iki zorlu rakiple birden oynayacağız. Bu maçları maksimum puanla geçersek büyük avantaj elde edeceğiz" diye konuştu.
EZE SUSKUN
DENİZLİSPOR'un devre arasında Atiker Konyaspor'dan kiralık olarak renklerine bağladığı forvet Patrick Friday Eze, yeşil-siyahlı formayı giydiği ilk 4 maçta suskun kaldı. Son 4 maça ilk 11'de çıkarak toplam 332 dakika sahada kalan Nijeryalı forvet, gol atma başarısı gösteremedi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:33
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Ndiaye'den flaş sözler: "Taraftar bilmiyor ama..."
Toplam 1
Yorum
aydın trabzon-fb maçında iki direk kırmızı kart ve fb -genler maçında 1 kırmızı kart rakiplere verilmediyse fb nin haklı olarak dile getirmesi doğ
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Son prova Allianz Arena’da
Toplam 2
Yorum
aydın iki senedir şampiyon bjk siz07 kaç kez kırmızı görmesi gerekirken konya-bjk maçında konyanın iki penaltısı verilmedi ve pepe kırmızı kart
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Fikret Orman: Allah'tan Bayern maçında...
Toplam 7
Yorum
vatandaş sayın gerçek çok doğru tespit , FB nin kazandığını şampiyonlukların sağlamasını Şampiyonlar liginde neden yapamadınız? diye sorarlar size,
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