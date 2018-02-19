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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da keyifler yerinde

    Denizlispor'da keyifler yerinde

    1. Lig'de yeni teknik patronu yönetiminde çıktığı maçta Giresunspor'u 2-0 yenerek hem 3 haftalık yenilgi serisine son veren hem de sezonun ilk deplasman galibiyetini alan , rakiplerinden 'un da mağlup olmasıyla kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

    Yarışta moral tazeleyen yeşil-siyahlılarda tüm 'nin kendilerine düştü gözüyle baktığını ancak herkesi yanıltacaklarını ifade eden Asbaşkan Ali Fırat, "Önemli bir galibiyet aldık. Her şey bitmiş değil. Daha önümüzde 12 maç var. Şimdi bir hafta içinde iki zorlu rakiple birden oynayacağız. Bu maçları maksimum puanla geçersek büyük avantaj elde edeceğiz" diye konuştu.

    EZE SUSKUN
    'un devre arasında 'dan kiralık olarak renklerine bağladığı forvet Patrick Friday Eze, yeşil-siyahlı formayı giydiği ilk 4 maçta suskun kaldı. Son 4 maça ilk 11'de çıkarak toplam 332 dakika sahada kalan Nijeryalı forvet, gol atma başarısı gösteremedi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:33
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