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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Uşak tam gaz

    Uşak tam gaz

    Kırmızı-siyahlılar, Cizre’yi yıktı, zirveye kuruldu

    Haftalardır zirvede yer alan Utaş Uşakspor, dün dolu tribünler önünde Cizrespor'u tek golle geçti. Kırmızı- siyahlılar, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Tayfur Emre Yılmaz'ın golüyle 3 puanı kapmasını bildi. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Utaş Uşakspor, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını da 8 yaptı.
    Şafak EREN
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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