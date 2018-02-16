Yiğiner: Şampiyon olacağız

Haftanın maçında bugün Çaykur Rize'yi ağırlayacak Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asırlık kulübü hak ettiği yere çıkarmak için çalıştıklarını belirten Yiğiner, "Bütçemizi transfer yasağına harcamış olsak kulüpte kazan kaynamaz. Geçen sene başardıysak bu sene de zor şartlara rağmen şampiyon olacağız. Paralı kulüpler gibi Süper Lig'den ara transfer döneminde futbolcu alamasak da dahi kadromuz güçlü ve arkamızda Ankara şehri var" dedi. Yiğiner, Rize maçıyla ilgili şunları söyledi: "İkinci yarıya iyi başlamadık ama Balıkesirspor galibiyeti bizim için moral oldu. Rize maçı bana göre işin en önemli kısmı. Teknik ekibimiz, futbolcularımız herkes bunun bilincinde."