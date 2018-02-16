CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yiğiner: Şampiyon olacağız

    Yiğiner: Şampiyon olacağız

    Haftanın maçında bugün 'yi ağırlayacak Ankaragücü'nde Başkan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asırlık kulübü hak ettiği yere çıkarmak için çalıştıklarını belirten Yiğiner, "Bütçemizi yasağına harcamış olsak kulüpte kazan kaynamaz. Geçen sene başardıysak bu sene de zor şartlara rağmen şampiyon olacağız. Paralı kulüpler gibi 'den ara transfer döneminde futbolcu alamasak da dahi kadromuz güçlü ve arkamızda şehri var" dedi. Yiğiner, Rize maçıyla ilgili şunları söyledi: "İkinci yarıya iyi başlamadık ama galibiyeti bizim için moral oldu. Rize maçı bana göre işin en önemli kısmı. Teknik ekibimiz, futbolcularımız herkes bunun bilincinde."

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yiğiner: Şampiyon olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN