Yiğiner: Şampiyon olacağız
Haftanın maçında bugün Çaykur Rize'yi ağırlayacak Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asırlık kulübü hak ettiği yere çıkarmak için çalıştıklarını belirten Yiğiner, "Bütçemizi transfer yasağına harcamış olsak kulüpte kazan kaynamaz. Geçen sene başardıysak bu sene de zor şartlara rağmen şampiyon olacağız. Paralı kulüpler gibi Süper Lig'den ara transfer döneminde futbolcu alamasak da dahi kadromuz güçlü ve arkamızda Ankara şehri var" dedi. Yiğiner, Rize maçıyla ilgili şunları söyledi: "İkinci yarıya iyi başlamadık ama Balıkesirspor galibiyeti bizim için moral oldu. Rize maçı bana göre işin en önemli kısmı. Teknik ekibimiz, futbolcularımız herkes bunun bilincinde."
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:13
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
Yiğiner: Şampiyon olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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