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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    pusuya yattı!

    Ümraniyespor pusuya yattı!
    1. Lig lideri , gözünü 'a dikti. Geçtiğimiz haftayı İstanbulspor yenilgisiyle kapatan kırmızı-beyazlılar, Es Es ile oynayacakları zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Bektaş da, "Zirvedeki yerimizi korumak için en iyi mücadeleyi vereceğiz. Taraftarımız da desteğini sürdürsün" diyor.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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