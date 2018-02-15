"Maddi sıkıntı devam ediyor"
Artan bir borcun olmadığını belirten Elazığspor Basın Sözcüsü Avukat Cengiz Gülaç, fakat maddi konulardaki sıkıntının aynı sertlikle devam ettiğini söyledi.
Daha öncesinde AKSA ile bir problem yaşadıklarına dikkat çeken Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, "Özellikle milletvekilimiz Ejder Açıkkapı'nın girişimleri ile 15 günlük süre aldık. AK Parti Elazığ Milletvekillerimiz Ejder Açıkkapı ile Ömer Serdar'a teşekkür ediyoruz. AKSA ile problem yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz zor durumda yanımızda olmalarını bekliyoruz. Düzenli ödemelerini yaptık. Biz bu durumdayken AKSA biraz daha anlayışlı davransa iyi olur. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz elinden geldiğince yanımızda oluyor. Mayıs'ta 2'inci yılımızı dolduracağız. 2 yıldır belediye başkanımızın katkıları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Umuyoruz şehrin tüm paydaşları yanımızda olur. Lütfen bazı şeyler sözde kalmasın, somut adımlara ihtiyacımız var" dedi.
Elazığspor tribünlerindeki birleşmelerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Gülaç, "Başkanımızın da belirttiği üzere Gençlik 23 ve Narkoz taraftar grupları Efsaneler Grubu adı altında birleşti. Bende birleşmelerin devam etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Taraftarlarımız tek çatı altında birleşirse daha güçlü oluruz. Takımın borç yükü eskiye nazaran hafiflese de sıkıntılar devam ediyor. Artan bir borç yok. AKSA'ya borç, hocalar, eski futbolcu alacakları, personel, esnaf, eski başkana borç devam ediyor. Maddi konulardaki sıkıntı aynı sertlikte devam ediyor" diye konuştu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:16
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