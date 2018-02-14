İsmail Kartal, yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısına 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başladıklarını hatırlatarak, "İlk 3 maça baktığınızda sahada futbol oynamak isteyen, dirençli olan bir ekip vardı. Futbol ve taktik olarak hiçbir eksiğimiz yoktu." diye konuştu.

Sarı-lacivertli ekibe güvendiğini vurgulayan Kartal, "Balıkesirspor Baltok, bu ligin çok gol atan takımlarından. Kendi evinde bu sezon sadece 1 kere kaybetmiş. Biz de maça çok iyi hazırlanarak gittik. 3-1 gibi net bir skorla kazanmasını da bildik. Daha farklı da kazanabilirdik. Sahanın çok ağır olmasına rağmen son bölümlerde ayakta kalan bir Ankaragücü takımı var. Değerlendirme yaparken takımın oynadığı futbola, fiziksel güce, taktik üstünlüğe bakmak lazım. Biz bunun karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Hedeflere giderken futbolcuların sakatlık yaşayabildiğini, ceza alabildiğini dile getiren Kartal, şunları söyledi:

"Çok fazla kadro derinliği olmayan bir takıma sahibiz ama bahanelere sığınmayacağız. Sonuçta biz bir takımız ve sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bu hafta taraftarlarımızdan eksik ve sakat oyuncularımızın yerine sahada futbol oynamasını istiyorum. Bu takıma destek vermelerini istiyorum. Taraftarla, camiamızla, medyamızla, futbolcumuzla, teknik heyetle, yöneticilerimizle kenetlendik. Bu işi başaracağımızı düşünüyorum."

Çaykur Rizespor karşılaşması için "çok iyi maç olacak" ifadesini kullanan Kartal, "Çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü'nün sahada olacağını söyleyebilirim. Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 Ankaragücü futbolcusuyla çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.