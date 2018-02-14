"Bahanelere sığınmayacağız"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç öncesinde sakat ve cezalı futbolcularının bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok fazla kadro derinliği olmayan bir takıma sahibiz ama bahanelere sığınmayacağız." dedi.
İsmail Kartal, yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısına 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başladıklarını hatırlatarak, "İlk 3 maça baktığınızda sahada futbol oynamak isteyen, dirençli olan bir ekip vardı. Futbol ve taktik olarak hiçbir eksiğimiz yoktu." diye konuştu.
Sarı-lacivertli ekibe güvendiğini vurgulayan Kartal, "Balıkesirspor Baltok, bu ligin çok gol atan takımlarından. Kendi evinde bu sezon sadece 1 kere kaybetmiş. Biz de maça çok iyi hazırlanarak gittik. 3-1 gibi net bir skorla kazanmasını da bildik. Daha farklı da kazanabilirdik. Sahanın çok ağır olmasına rağmen son bölümlerde ayakta kalan bir Ankaragücü takımı var. Değerlendirme yaparken takımın oynadığı futbola, fiziksel güce, taktik üstünlüğe bakmak lazım. Biz bunun karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.
Hedeflere giderken futbolcuların sakatlık yaşayabildiğini, ceza alabildiğini dile getiren Kartal, şunları söyledi:
"Çok fazla kadro derinliği olmayan bir takıma sahibiz ama bahanelere sığınmayacağız. Sonuçta biz bir takımız ve sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bu hafta taraftarlarımızdan eksik ve sakat oyuncularımızın yerine sahada futbol oynamasını istiyorum. Bu takıma destek vermelerini istiyorum. Taraftarla, camiamızla, medyamızla, futbolcumuzla, teknik heyetle, yöneticilerimizle kenetlendik. Bu işi başaracağımızı düşünüyorum."
Çaykur Rizespor karşılaşması için "çok iyi maç olacak" ifadesini kullanan Kartal, "Çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü'nün sahada olacağını söyleyebilirim. Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 Ankaragücü futbolcusuyla çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:17
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 9
Yorum
birol neden iş adamları yönetici oluyor spor kluplerine.spor akademilerinin spor yöneticiliği diye bir bölümü var. bu bölüm mezunları yapsın
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN CEZACI EMREDE AYNI FENERDEYKEN CEZA ALIYORDU
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR CANER FENERDEYKENDE CEZA ALIYORDU BJK İLE ALAKASI YOK
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