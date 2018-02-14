CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "Ankaragücü maçına final maçı gibi hazırlanıyoruz"

    "Ankaragücü maçına final maçı gibi hazırlanıyoruz"

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un forvet oyuncusu , bu hafta oynayacakları karşılaşmasına final maçı gibi hazırlandıklarını söyledi.

    , Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Altınordu maçının mağlubiyetinden gerekli dersi aldıklarını belirtti. Rakipleri karşısında gerekli oyunu oynayamadıklarını ifade eden Samudio, çok iyi çalışmalarına rağmen Altınordu maçında kendilerini gösteremediklerini dile getirdi.

    Samudio, bu maçın geride kaldığını kaydederek, "Şimdi önümüzde ligin ilk yarısında sahamızda farklı mağlup olduğumuz ile yapacağımız maç var. Bu önemli ve kritik karşılaşmaya final maçı gibi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanıp her şeyi normale çevirmek için çalışıyoruz. Kazandıktan sonra her şeyi normale çevirip yolumuza devem edeceğiz." diye konuştu.

    Kendi performansını da değerlendiren Samudio, "Taraftarımızın ve camiamızın benden bir beklenti içerisinde olduğunun farkındayım ancak henüz en iyi seviyede olduğumu düşünmüyorum. Çok çalışarak kendimi en iyi şekilde hazırlamak için uğraş veriyorum." ifadelerini kullandı.

    'da kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar vereceğini belirten Samudio, "Sonraki yıllar için şu an konuşmam erken. Ben şimdi sadece Çaykur Rizespor'un şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasını düşünüyorum. Çıktıktan sonra başkanla oturup bir karara varırız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Ankaragücü maçına final maçı gibi hazırlanıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN