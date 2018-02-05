Elazığspor hazırlıklara 5 eksikle başladı
Elazığspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına 5 eksikle başladı.
Antrenmana izinli olan Ioan Hora, Tom, Andreas Tatos ile omzunda zedelenme olan Soner Şahin ve MKE Ankaragücü maçı öncesi antrenmanda yüzüne darbe alan Adem Alkaşi katılmadı. MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada kaval kemiğine darbe alan Serkan Kurtuluş ise takımdan ayrı çalıştı.
Elazığspor yarın yapacağı antrenman ile Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:25
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
... Ne yapsın adam. Tepki vermedikçe, sustukça daha çok üstüne geliyorlar.
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Bursaspor'dan o eleştirilere cevap!
Toplam 1
Yorum
fanatik bir futbolcu eksik alın çimleri yapın patates tarlası gibi
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