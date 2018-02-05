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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    hazırlıklara 5 eksikle başladı

    Elazığspor hazırlıklara 5 eksikle başladı

    , maçı hazırlıklarına 5 eksikle başladı.

    1. Lig'in 21. Haftası'nda 'u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-beyazlı ekipte haftanın ilk çalışması saat 16.00'da yapıldı. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda, yenileme çalışması gerçekleştirildi.
    Antrenmana izinli olan Ioan Hora, Tom, Andreas Tatos ile omzunda zedelenme olan Soner Şahin ve maçı öncesi antrenmanda yüzüne darbe alan Adem Alkaşi katılmadı. MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada kaval kemiğine darbe alan ise takımdan ayrı çalıştı.
    Elazığspor yarın yapacağı antrenman ile Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:25
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