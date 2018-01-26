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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Younes harekatı

    Younes harekatı

    Pote ile bir türlü anlaşamayan Giresunspor, rotayı ’la yollarını ayıran ’e kırdı. Çotanaklar, 31 yaşındaki forvetle görüşmelere başladı

    İkinci yarıyı mağlubiyetiyle açan Giresunspor'da forvet transferinde yeni bir isim gündeme geldi. Uzun süredir Apoel forması giyen Mickael Pote ilgilenen yeşil- beyazlılar, 33 yaşındaki Beninli golcünün yıllık ücretinde indirime gitmemesi üzerine rotayı tanıdık bir isime çevirdi. Teknik direktör Metin Diyadin'in, kısa süre önce BB Erzurumspor'la yollarını ayıran Hamza Younes'in ismini yönetime verdiği öğrenildi. Yeşil- beyazlı kurmayların, oyuncu ile görüşmelere başladığı belirtilirken, bu transferin kısa sürede bitirilmesinin planlandığı kaydedildi. 16 MAÇTA 7 GOL ATTI
    BU sezon başında Yunan ekibi Xanthi'den bedelsiz olarak BB Erzurum'a olan 31 yaşındaki Tunuslu golcü, ligde 16 maçta 7 gol atarak başarılı bir performans sergilemişti. Kulübünde mutsuz olduğunu belirten Younes, karşılıklı anlaşarak Dadaşlar'la yollarını ayırmıştı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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