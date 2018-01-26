Younes harekatı
Pote ile bir türlü anlaşamayan Giresunspor, rotayı Erzurum’la yollarını ayıran Hamza Younes’e kırdı. Çotanaklar, 31 yaşındaki forvetle görüşmelere başladı
BU sezon başında Yunan ekibi Xanthi'den bedelsiz olarak BB Erzurum'a transfer olan 31 yaşındaki Tunuslu golcü, ligde 16 maçta 7 gol atarak başarılı bir performans sergilemişti. Kulübünde mutsuz olduğunu belirten Younes, karşılıklı anlaşarak Dadaşlar'la yollarını ayırmıştı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:44
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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