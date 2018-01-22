Şovun adı Rize

Yeşil-mavililer, Manisa deplasmanından farklı galibiyetle ayrıldı. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri baştan sona üstün olduğu karşılaşmanın son 18 dakikada bulduğu gollerle rakibini yıkmayı başardı

ÇAYKUR Rizespor, TFF 1. Lig'in ikinci yarısına süper bir başlangıç yaptı. Manisa deplasmanına çıkan Karadeniz ekibi, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın son 18 dakikasında zafere uzandı. 72 ile 79. dakikalar arasında attığı gollerle 3 puanı kapan yeşilmavililer, zirve yarışında büyük avantaj yakaladı. Yeni transfer Muric, 72. dakikada Rizespor'u öne geçiren isimdi.



ZİRVEYE 1 KALDI

KOSOVALI, 76'da bir kez daha sahneye çıktı ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da son sözü Samu söyledi. Koray'ın ortasına hareketlenen bu futbolcu, gelişine bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran Çaykur Rizespor, 3. sıradaki yerini korurken, zirveyle farkı 1'e indirdi. manisaspor ise 11 puanla 17.'likte kaldı.



MURİC YILDIZLAŞTI

Devre arasında Gençlerbirliği'nden kadroya katılan yeni transfer Vedat Muric, 2 gol atarak maça damgasını vurdu. Kosovalı golcü, etkili oyunuyla ikinci yarıya damga vuracağını gösterdi