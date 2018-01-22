Şovun adı Rize
Yeşil-mavililer, Manisa deplasmanından farklı galibiyetle ayrıldı. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri baştan sona üstün olduğu karşılaşmanın son 18 dakikada bulduğu gollerle rakibini yıkmayı başardı
ZİRVEYE 1 KALDI
KOSOVALI, 76'da bir kez daha sahneye çıktı ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da son sözü Samu söyledi. Koray'ın ortasına hareketlenen bu futbolcu, gelişine bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran Çaykur Rizespor, 3. sıradaki yerini korurken, zirveyle farkı 1'e indirdi. manisaspor ise 11 puanla 17.'likte kaldı.
MURİC YILDIZLAŞTI
Devre arasında Gençlerbirliği'nden kadroya katılan yeni transfer Vedat Muric, 2 gol atarak maça damgasını vurdu. Kosovalı golcü, etkili oyunuyla ikinci yarıya damga vuracağını gösterdi
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
-
Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
-
Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
Şovun adı Rize haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.