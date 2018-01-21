Demirspor’a Balkes sürprizi
TFF 1. Lig'de ikinci yarının açılış maçında Balıkesirspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir sürprizin altına imza attı. Maça 5 eksikle çıkan ve transfer tahtasını açtıramadığı için 4 yeni ismini kullanamayan Demirspor, 46'da Sedat ve 53'te Abdulkadir'in gollerine engel olamadı. Balkes, play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
-
Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
-
Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Demirspor’a Balkes sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.