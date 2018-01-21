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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Demirspor’a Balkes sürprizi

    Demirspor’a Balkes sürprizi
    TFF 1. Lig'de ikinci yarının açılış maçında Balıkesirspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir sürprizin altına imza attı. Maça 5 eksikle çıkan ve transfer tahtasını açtıramadığı için 4 yeni ismini kullanamayan Demirspor, 46'da Sedat ve 53'te Abdulkadir'in gollerine engel olamadı. Balkes, play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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