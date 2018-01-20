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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    , deplasmanda kazandı

    Balıkesirspor, deplasmanda kazandı

    TFF 1. Lig'in 18. haftasında Baltok, deplasmanda 'u 2-0 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Kamil Çetin

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tolgahan Çiçek (Dk. 75 Mustafa Yılmaz), Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Sezer Özmen, Lalawele, Savaş Yılmaz, Lingane (Dk 64 Erkam Develi), Douhadji, Atabey Çiçek, Mendy

    Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Glumac (Dk. 50 Oğuzhan Çapar), Bülent Cevahir, Uğur Aygören, Oğuz Yılmaz, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, Kethevoama (Dk. 73 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Otoo (Dk. 79 Muhammed Ali Doğan)

    Goller: Dk. 46 Sedat Şahintürk, Dk. 53 Abdulkadir Özgen ( Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 80 Adil Demirbağ, Dk. 84 Savaş Yılmaz, Dk. 90 Lalawele (), Dk. 90+2 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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