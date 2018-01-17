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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    "Burada kalıyorsak durum belli"

    "Burada kalıyorsak durum belli"

    TFF 1'nci Lig takımlarından 'un teknik direkörü , istifa konusunda yanlış anlaşıldığını beliretek, "Ayrılmalar yaşandığı zaman istifa eder çeker giderdik. Bunlara rağmen burada kalıyorsak, durum bellidir" dedi.

    TFF 1'nci Lig'de mali kriz yaşayan 'da teknik direkör , 19 Mayıs Stadyumu'nda kamuoyuna yansıyan 'istifa edeceği' haberleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İpekoğlu, "Zaman zaman yapmış olduğumuz üstü kapalı söylemlerin, esprilerin içerisinde 'mutlaka gerçek bir payı vardır' dememizin amacı işlerin biraz daha çabuklaşmasıydı. Yoksa ben bazı futbolcuların ayrıldığı zaman istifa eder ve çeker giderdim. Bunlara rağmen burada kalıyorsak halen kalıyorsak durum açık olarak bellidir. Futbolcularımızın alacakları ödenecek mi? ya da Transfer tahtası açılacak mı? Kafalar da hala bir çok soru işareti var. Bu soru işaretleri biran önce bitsin ki teknik ekip olarak takımımızın başarısına kanalize olalım. Futbolculara yapılacak olan ödemeler konusundaki sıkıntılar hem bize hemde camiamıza olumsuz yansıyor. Bu sıkıntıların en kısa sürede giderilmesini istiyoruz. Ayrıca Gökay İravul antrenmana çıkmadı ama haklıdır. Bir kısım futbolculara paralar ödenirken Gökay'a ödenmedi. Cuma gününe kadar ödeme konusunda bu işlerin hallolmasını istiyoruz" dedi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:58
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