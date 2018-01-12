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    12 Ocak 2018, Cuma
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    77. yılını kutluyor

    Adana Demirspor 77. yılını kutluyor

    1. Lig takımlarından 'da 77. yıl kuruluş coşkusu yaşanıyor.

    1938 yılında TCDD bünyesinde temelleri atılan, 28 Aralık 1940'ta da resmi olarak kurulan mavi lacivertli kulüp, 77. doğum gününü bugün kutluyor.
    Kulübü, kuruluşunun 77. yıl dönümü kutlaması çerçevesinde bugün Adana İstasyon Meydanı'nda saat 19.40'da organizasyon düzenleyecek.

    Mavi Lacivertli kulübün 77. yıl dönümü organizasyonuna yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar katılacak.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:21
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