Adana Demirspor 77. yılını kutluyor
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da 77. yıl kuruluş coşkusu yaşanıyor.
Adana Demirspor Kulübü, kuruluşunun 77. yıl dönümü kutlaması çerçevesinde bugün Adana İstasyon Meydanı'nda saat 19.40'da organizasyon düzenleyecek.
Mavi Lacivertli kulübün 77. yıl dönümü organizasyonuna yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar katılacak.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:21
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
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