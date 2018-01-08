Osman Özköylü: “Mali konuları yöneticiler çözmeli”
Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Adanaspor’da Teknik direktör Osman Özköylü, mali konuların yöneticilerin çözmesi gerektiğini söyleyerek, “Süper Lig’e çıkıp 40-50 milyonluk bütçeleri görüp oradan düştükten sonra 30-40 milyon borca giren bir kulübün sorumluluğunun kimde olduğunu herkes biliyor” dedi.
"Mali konuları yöneticiler çözmeli"
Kulüplerde mali konularla ilgili sıkıntıları yöneticilerin çözmesi gerektiğini ifade eden Osman Özköylü, "Süper Lig'e çıkıp 40-50 milyonluk bütçeleri görüp oradan düştükten sonra 30-40 milyon borca giren bir kulübün sorumluluğunun kimde olduğunu herkes biliyor. O yüzden çözüm çok net. Doğru planlama, harcama, oyuncu ve bu bağlamda aracılara giden paraların azalması gibi konulara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Transferlerimiz sürecek"
Giresunspor'dan Berkan'ı transfer ettiklerini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Stoper mevkisine bir oyuncu transfer edeceğiz. Uche Kalu takıma katıldı. Geçen seneki oyuncumuz Roni aramıza katılacak. Bu oyuncuların katılımıyla daha alternatifli ve güçlü bir takım olacağız. Bizim kadromuz iyi ve bu iyi kadroyu güçlendirmeye çalışacağız. Süper Lig'e çıkmak için çalışacağız, bunu yapabilecek kalitemiz ve kapasitemiz de var" şeklinde konuştu.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 2
Yorum
borego takım resmen kiralık oyuncular kampına döndü. fener günü kurtarma peşinde. ileriye dönük hiç bir plan ve proğramı yok. bir umutta yok.
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Hakan Balta'ya lisans
Toplam 1
Yorum
Cevat Kara Terim ya İmprator işte Balta'ya yapılanlara yazıktı Fatih hoca yaptı yine yapacağımı helal olsun defansta Milli Savunma Bakanımız Kabinede__
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Lens bombası
Toplam 13
Yorum
forza15 beşiktaşın karakteri orkan uygın ve lensten geç ve yetenekli ne gerek var 2 side dursun ama orkan ileride bir cenk parası edecektir.
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