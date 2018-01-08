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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    : “Mali konuları yöneticiler çözmeli”

    Osman Özköylü: “Mali konuları yöneticiler çözmeli”

    Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Adanaspor’da Teknik direktör , mali konuların yöneticilerin çözmesi gerektiğini söyleyerek, “’e çıkıp 40-50 milyonluk bütçeleri görüp oradan düştükten sonra 30-40 milyon borca giren bir kulübün sorumluluğunun kimde olduğunu herkes biliyor” dedi.

    TFF 1. Lig'e verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Adanaspor'da Teknik direktör , İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kamp döneminin yoğun geçtiğini söyleyen Özköylü, "Özellikle takım üzerindeki hem fizik hem de taktiksel eksiklikleri gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Antrenmanların ağır geçmesi oyuncuların üstünde bir yorgunluğa sebep olabiliyor. Her geçen gün daha iyi olacağız. Takım içinde olan eksiklerimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Takımdaki fiziksel eksikliklerin tamamlanması bizim için çok önemli. Bizim istediğimiz oyun sistemini oynamaları ve anlamaları için biraz zaman gerekiyor. Kaliteli bir oyuncu kadromuz var. Onlarla bu süreci aşacağız. Ligde iyi bir yerdeyiz ve çok daha iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

    "Mali konuları yöneticiler çözmeli"
    Kulüplerde mali konularla ilgili sıkıntıları yöneticilerin çözmesi gerektiğini ifade eden Osman Özköylü, "'e çıkıp 40-50 milyonluk bütçeleri görüp oradan düştükten sonra 30-40 milyon borca giren bir kulübün sorumluluğunun kimde olduğunu herkes biliyor. O yüzden çözüm çok net. Doğru planlama, harcama, oyuncu ve bu bağlamda aracılara giden paraların azalması gibi konulara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    "Transferlerimiz sürecek"
    Giresunspor'dan Berkan'ı transfer ettiklerini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Stoper mevkisine bir oyuncu transfer edeceğiz. takıma katıldı. Geçen seneki oyuncumuz Roni aramıza katılacak. Bu oyuncuların katılımıyla daha alternatifli ve güçlü bir takım olacağız. Bizim kadromuz iyi ve bu iyi kadroyu güçlendirmeye çalışacağız. Süper Lig'e çıkmak için çalışacağız, bunu yapabilecek kalitemiz ve kapasitemiz de var" şeklinde konuştu.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:24
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