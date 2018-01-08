Manisaspor’da Meye krizi çözüldü
TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Grandmedical Manisaspor'da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle günlerdir idmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Axel Meye sorunu çözüldü.
Kulüpten 200 bin Euro alacağı bulunan Gabonlu forvete bir miktar para ödendiği öğrenildi. Yönetim kurulunun kaynak yaratmasıyla ödeme yapılan Meye, idmanlara çıkmaya başladı.
Yine maddi kriz yüzünden ayrılığın eşiğine gelen kanat oyuncusu İsmail Haktan'ın da takıma dönebileceği bildirildi. Şartların düzelmesini bekleyen tecrübeli oyuncu, "Başkan Abdullah Mergen, takım içindeki problemleri düzeltirse, ben de yeniden Manisaspor'a dönerim. Şu anda antrenmanlara çıkmıyorum. Ne zaman şartlar elverişli hale gelir, formamı o zaman seve seve terletirim" diye konuştu.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:06
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Ibrahimovic bombası!
Toplam 6
Yorum
q7 yıllar önce gençlik yıllarında ikisi de inter de beraber oynamışlardı. hatırlatırım....
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 2
Yorum
UZMAN ANALİST FERNANDO İYİ BİR GOLCÜ. GÜÇLÜ VE KUVVETLİ BESLENİRSE ÇOK GOL ATAR, HEM YEDEKLİĞİDE SORUN YAPMIYOR İYİ BİR YEDEK OLUR
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 14
Yorum
lk Akıllıca transfer. Takımı gençleştirmek gerekiyor.
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