Samsunpor'da ilk yaprak dökümü
Mali açıdan zor günler geçiren ve futbolcuları bir bir serbest kalan Samsunspor’da ilk yaprak dökümü takımdan ayrılan Abdülkerim Bardakçı ile yaşandı.
Abdülkerim Bardakçı'nın ayrılması hakkında açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, "Abdülkerim Bardakçı Samsunspor'dan ayrıldı. 3 Ocak gün bitimine kadar alacaklarının yatırılması gerekiyordu. Dün takımla beraber antrenmanlara katılmıştı. Bugün itibariyle takımdan ayrıldı. Çağrı Ortakaya'nın durumu ise akşam saatlerinden sonra belli olacak. Şu ana kadar hiçbir futbolcuya alacakları ödenmedi. Futbolculara kaynak bulmak için çalışmalar devam ediyor" dedi.
Geçen sezon devre arasında Atiker Konyaspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı Samsunspor'da 32 lig karşılaşmasına çıkmış ve 1 gol atmıştı. Bardakçı'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:02
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
Samsunpor'da ilk yaprak dökümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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