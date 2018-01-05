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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Samsunpor'da ilk yaprak dökümü

    Samsunpor'da ilk yaprak dökümü

    Mali açıdan zor günler geçiren ve futbolcuları bir bir serbest kalan ’da ilk yaprak dökümü takımdan ayrılan ile yaşandı.

    1. Lig takımlarından , mali ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Alacakları ödenmeyen futbolcular Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, , Ömer Kandemir, Göksu Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel serbest kalma hakkını elde etmişti. Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolcuların serbest kalmalarına rağmen takımdan ayrılmak istemediklerini açıklamıştı. Bu futbolculardan TFF 1. Lig'in en değerli defans oyuncuları arasında gösterilen Abdülkerim Bardakçı, Samsunspor'dan ayrıldı.

    Abdülkerim Bardakçı'nın ayrılması hakkında açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, "Abdülkerim Bardakçı Samsunspor'dan ayrıldı. 3 Ocak gün bitimine kadar alacaklarının yatırılması gerekiyordu. Dün takımla beraber antrenmanlara katılmıştı. Bugün itibariyle takımdan ayrıldı. Çağrı Ortakaya'nın durumu ise akşam saatlerinden sonra belli olacak. Şu ana kadar hiçbir futbolcuya alacakları ödenmedi. Futbolculara kaynak bulmak için çalışmalar devam ediyor" dedi.

    Geçen sezon devre arasında Atiker Konyaspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı Samsunspor'da 32 lig karşılaşmasına çıkmış ve 1 gol atmıştı. Bardakçı'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:02
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