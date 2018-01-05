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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Samsun’da 6 serbest!

    Samsun’da 6 serbest!
    EKONOMİK olarak sıkıntılı günler geçiren 'da federasyona başvuran Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir'in serbest kalma hakkı elde etti
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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