Manisaspor'da Meye sıkıntısı
TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Grandmedical Manisaspor'da yaşanan mali kriz takımın belini bükmeye devam ediyor.
Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Bulgar stoper Dimov sözleşmesini tek taraflı feshedip Atiemwen de takımdan ayrılırken şimdi de forvet Axel Meye'nin gitmesi gündeme geldi. Manisaspor yönetiminin Gabonlu forvete 200 bin Euro borçlu olduğu ifade edildi.
Meye'nin cuma gününe kadar parasını alamadığı takdirde mukavelesini feshetme hakkı elde edeceği bildirildi. Denizlispor'la flörtte olan Gabonlu futbolcu için kaynak arayışlarına başlayan yönetimin henüz bir adım atamadığı vurgulandı. Yaklaşık 6.5 milyon TL'lik borç nedeniyle transfer yasağını da kaldıramayan Abdullah Mergen başkanlığındaki yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:21
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 6
Yorum
x Ölüsü bile yeter
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 6
Yorum
kartalllll bomboş bir yorum bu..
Manisaspor'da Meye sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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