Adana’dan zafer sözü

Osman Özköylü, “Süper Lig’e çıkacağız” dedi

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin ikinci yarısı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Toros kaplanlarının bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e çıkacağını iddia eden Özköylü, "Devre arası kampını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu takımın büyük bir potansiyali var ve en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Adanaspor camiasına yakışan işlere imza atacağız. Bu kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağız" açıklamasını yaptı.