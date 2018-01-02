 Adana’dan zafer sözü – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Adana’dan zafer sözü

    Adana’dan zafer sözü

    , “Süper Lig’e çıkacağız” dedi

    Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin ikinci yarısı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Toros kaplanlarının bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e çıkacağını iddia eden Özköylü, "Devre arası kampını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu takımın büyük bir potansiyali var ve en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Adanaspor camiasına yakışan işlere imza atacağız. Bu kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
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