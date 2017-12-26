Adanaspor’a laktat testi
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da futbolcular laktat testinden geçti.
LAKTAT TESTİ NEDİR?
Laktat testi, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesini ölçer. Kanda oksijen düzeyinde azalma laktatın seviyesinde yükselmeye neden olur. Oksijen azalmasının yanı sıra laktatın aşırı üretimi veya kandan temizlenmesini engelleyen durumlar da laktatı yükselten sebeplerdir. Hücreler tarafından besinlerin enerjiye dönüştürülmesi esnasında ortaya çıkan maddelerden biri olan laktat, kanın asiditesine göre laktik asit halinde de bulunabilir. Çeşitli hastalıklarda yapılan bir test olmasının yanında, sporcuların performansı ile ilgili olarak da kullanılır.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:40
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Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
bora Beşiktaş en hırçını değil, en fazla haksızlığa uğrayanı.Ayrıca FB,GS ve Başakşehire çıkartılmayan kartların daha ucuzları Beşiktaşa kolayca
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
forzabjk Q7 gitsin, Cenke koy gitsin seneye değeri düşer, talisca dan 4 lira gelecek hemen gitsin, tosiç ozi gitsin, iyi de kardeşim kim oynayacak ?
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
kartal kimse bulunmaz değil birkaç hareket yapıpta taraftara şirin gözükmekle olmuyor bu işler hemen acil gitmesi lazım
Adanaspor’a laktat testi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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