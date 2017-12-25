Düello Ümraniye’nin
, bir Ümraniyespor öne geçti. Ancak son sözü İstanbul ekibi söyledi. Sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılan Bayram Bektaş’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitirdi
İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, futbolcularına övgüler yağdırdı. İstedikleri sonucu aldıklarını belirten Bektaş, "İkinci yarıya konsantrasyonumuzu üst seviyeye çıkararak çıktık ve galibiyete ulaştık" açıklamasını yaptı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
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