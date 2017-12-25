 Düello Ümraniye’nin – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Düello Ümraniye’nin

    Düello Ümraniye’nin

    , bir Ümraniyespor öne geçti. Ancak son sözü İstanbul ekibi söyledi. Sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılan Bayram Bektaş’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitirdi

    Zirve mücadelesi yapan Ümraniyespor ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Samsunspor'un nefesleri kesen karşılaşmasında tam 6 gol vardı. Müsabakadaki ilk gol konuk takımdan geldi. Samsunspor, 10. dakikada Muhammet ile öne geçti. Ev sahibi ise 25'te Rangelov'un penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. 27'de Emircan, Ümraniye'ye öne geçiren golü atarken, Karadeniz ekibi 38'de Samaras ile eşitliği sağladı: 2-2. rangelo v coştu Beraber likle geçilen ilk yarının ardından ikinci 45'te ev sahibinin üstünlüğü vardı. 50'de maçın yıldızı Rangelov, 51'de Timur, İstanbul ekibine 3 puanı getiren golleri attı. Bayram Bektaş'ın öğrencileri, bu sonuçla lider Ankaragücü'nün ardından sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. Samsunspor ise 19 puanla 14.'lükte kaldı.

    İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
    Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, futbolcularına övgüler yağdırdı. İstedikleri sonucu aldıklarını belirten Bektaş, "İkinci yarıya konsantrasyonumuzu üst seviyeye çıkararak çıktık ve galibiyete ulaştık" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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