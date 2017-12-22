Eskişehirspor ile Adanaspor 27. randevuda
Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak mücadele ile Eskişehirspor ve Adanaspor tarihlerinde 27. kez karşı karşıya gelmiş olacak.
Yarın oynanacak mücadele ile iki ekip 27. karşılaşacak. Mücadelede Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 15:30'da başlayacakken, karşılaşmada Abdullah Yılmaz düdük çalacak. Müsabaka öncesi Eskişehirspor 18 puanla 14. sırada yer alırken, Adana temsilcisi 23 puanla 8. sırada bulunuyor.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:48
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Toplam 4
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Eskişehirspor ile Adanaspor 27. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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