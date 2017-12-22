Eskişehirspor ile Adanaspor 27. randevuda

Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak mücadele ile Eskişehirspor ve Adanaspor tarihlerinde 27. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

İki ekip ilk olarak Adana'da 1972 yılında karşı karşıya geldi. Dostluğun kazandığı mücadele, golsüz berabere tamamlandı. Eskişehirspor ve Adanspor, aralarındaki son maçı ise Eskişehir'de 1995 yılında oynadı. Tam 22 sene sonra karşılaşacak olan iki ekibin geride kalan 26. maçının sadece 2 tanesinde gol sesi çıkmadı. İki rakip arasında oynanan mücadelelerde atılan 63 golden 33 tanesini Eskişehirspor, 30 tanesini ise Adanaspor attı. Geride kalan maçlarda Kırmızı Şimşekler'in 12, Adana temsilcisinin de 7 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşmanın kazananı çıkmazken, en farklı skor 1989 yılında ortaya çıktı. Adanaspor kendi evinde Eskişehirspor'u 4-0 ile geçerken, en gollü karşılaşmanın galibi ise 1977 yılında Eskişehirspor oldu. Es-Es kendi evindeki mücadeleden 4-2 önde ayrılırken, geçmişteki 26 karşılaşmada göze çarpan bir istatistik daha var. Sadece 2 kez kırmızı kartın çıktığı karşılaşmalarda, Adanasporlu oyuncular oyundan atılmamayı başardı. Eskişehirspor'un evinde oynanan mücadelelerde ise, Adanaspor galibiyet yüzü göremedi. Toplam 13 maçta ev sahibi 10 kez galip gelirken, 3 maç berabere sona erdi. Bu sonuçlara göre Adanaspor rekabetin başladığı 1972 yılından bu yana Eskişehirspor'u evinde devirmeyi başaramadı.



Yarın oynanacak mücadele ile iki ekip 27. karşılaşacak. Mücadelede Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 15:30'da başlayacakken, karşılaşmada Abdullah Yılmaz düdük çalacak. Müsabaka öncesi Eskişehirspor 18 puanla 14. sırada yer alırken, Adana temsilcisi 23 puanla 8. sırada bulunuyor.