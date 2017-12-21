 Manisaspor’da kadro krizi – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Manisaspor’da kadro krizi

    Manisaspor’da kadro krizi
    TFF 1. Lig'de düşme hattına demir atan Manisa, büyük krizde. Mali sıkıntıdaki Tarzan'da yerlilerden Metin, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın, alacakları için ihtar çekti. Yabancılardan Perovic, Mikic, Meye, Sebaihi, Atiemwen ve Bakaki'nin de ayrılık yolunda olduğu öğrenildi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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