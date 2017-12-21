Manisaspor’da kadro krizi

TFF 1. Lig'de düşme hattına demir atan Manisa, büyük krizde. Mali sıkıntıdaki Tarzan'da yerlilerden Metin, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın, alacakları için ihtar çekti. Yabancılardan Perovic, Mikic, Meye, Sebaihi, Atiemwen ve Bakaki'nin de ayrılık yolunda olduğu öğrenildi.