“Devre arasında 3-4 transfer yapacağız”
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Teknik Direktör Engin İpekoğlu’nun transfer listesini kendilerine ilettiklerini, devre arasında 3-4 oyuncuyu transfer edeceklerini söyledi.
"Ön bölgeye 3-4 transfer düşünüyoruz"
Takımın durumu ve transfer hakkında açıklamalarda bulunan Coşkun Zeren, "Devrenin ve yılın son maçına çıkacağız. Kazanarak bitirmek istiyoruz. 2. yarıdaki hedeflerimize koşmak için kazanmak zorundayız. Ümraniye'ye kazanmaya gideceğiz. Zor bir maç olacak. Geçen haftaki mücadelenin üstüne çıkarsak, bu maçı da kazanabiliriz. Hocamız transfer dosyasını bizlere iletti. Çalışmalarımız yine de ortaklaşa devam edecek. Genel kurul süreci bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Genel kurul sonucu netleştikten sonra daha net görüşmeler gerçekleştireceğiz. 28 Aralık'tan sonra genel kurul geçince transfer çalışmalarını hızlandıracağız. Önümüzde fazla bir süre yok. Antalya'da yapacağımız kamp sürecinde de çalışmalarımız devam edecek. Hocamız transferi ön belgeye istiyor. Ön bölgeye 3-4 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz" dedi.
Ahmet Cebe: "Bu maç yerimizi belli edecek"
Son 2 maçtaki puanların önemine değinen Ahmet Cebe, "Çok kritik bir galibiyet aldık. Son 2 maçta alacağımız puanlar, ligdeki yerimizi belirleyecekti. Çünkü hedefimizden çok uzaktayız. Ümraniyespor maçını da kazanıp, Play-off ile aramızdaki puan farkını kapatmak istiyoruz. 2. devreye iyi bir şekilde hazırlanıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Aslında sakatlığım devam ediyor. Son haftalara geldiğimiz için kendimi biraz zorluyorum. Devre arasında bir dinlenme sürecimiz olacak. O arada kendimi dinlendireceğim. Bu maçlarda bana ihtiyaç olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.
Erkam Reşmen: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"
Kazanarak seri yakalamak istediklerinin altını çizen Erkam Reşmen ise, "3 maçlık cezam bitti. Ümraniyespor maçında oynayabileceğim. Giresunspor maçında çok güzel bir oyun ortaya koyduk. Geçtiğimiz hafta futbolun gerekenlerini yaptık ve galip geldik. Ümraniyespor maçında bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Onların kadrosundaki 3 önemli oyuncu bizim maçta oynayamayacak. Bunu fırsata çevirip, devreyi galibiyetle tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:32
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