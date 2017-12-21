 Altınordu’da 6 genç kiralık – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Altınordu’da 6 genç kiralık

    Altınordu’da 6 genç kiralık
    TFF 1. Lig'in flaş ekibi Altınordu, forma şansı bulamayan 6 genç futbolcusunu kiralama kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerin Onur Demir, Berk Erel, Yusuf Yalçın Arslan, Anıl Bakakkız, Çağrı Oğuz ve Arda Hilmi Şengül'ü deneyim kazanmaları için devre arası kiralayacağı bildirildi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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