Samsunspor kongresi ertelendi
Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağanüstü kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 28 Aralık Perşembe gününe ertelendi.
Olağanüstü kongrenin yapılacağı Atakum Kültür Merkezi'nde, kırmızı-beyazlı kulübün görevlileri, hazırladıkları tutanakla, yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.
Görevliler, kulübün 874 üyesi bulunduğunu, kongrenin yapılabilmesi için 438 üyenin katılması gerektiğini belirtti. Kongrenin 28 Aralık Perşembe günü aynı yerde saat 16.00'da yapılmasına karar verildi.
ESKİ MİLLİ FUTBOLCU CELİL SAĞIR YÖNETİME TALİP
Samsunspor'un altyapısında yetişen eski milli futbolcu Celil Sağır, kulübü sahipsiz bırakmamak için eski futbolcu ve teknik direktörlerle yönetime aday olduklarını belirtti. Celil, mevcut yönetim kurulununun, kendisini 10 gündür kulübe üye yapmadığını ifade etti.
Sağır, kulüp başkanlığına aday çıkmaması halinde kendilerinin yönetime talip olduğunu vurguladı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:42
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Tudor'a Türk ekibi talip oldu!
Toplam 4
Yorum
ottoman tudar gs için yetersizdi ama geldiğinde iyi oynayan ortama alışınca tembelliğe ve istanbul gecelerine alışan topçulara göz yummadı sabote ed
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Ünal Aysal ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı?
Toplam 2
Yorum
ottoman gs de bu liseci gibi falan hizipçiler kulüp dışına atılıp birlik beraberlik sağlanmadıkça ne borçlar biter ne de başarı gelir.gs gelen her i
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Onur: Tesadüf değil
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Her macini kazanacagiz diye birsey yok, ama insallah hep böyle gider. Yeter ki herkes mücadele etsin ve formanin hakkini versin....
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