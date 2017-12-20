“Hiçbir şey yokmuş gibi hazırlanıyoruz”
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, kongre süreci yokmuş gibi hareket ettiklerini ve tek düşüncelerinin Ümraniyespor karşısında galip gelmek olduğunu söyledi.
Giresunspor'u yenerek çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarının altını çizen Engin İpekoğlu, "Üst sıralara tutunmak istiyorsak mutlaka Ümraniyespor maçından da puan veya puanlar almamız gerekli. Ümraniyespor'un ilk 11'de oynayan 3 önemli futbolcusu cezalı. Onların olmamasını umarım lehimize çeviririz. Tabii, sonuç olarak 11 kişi sahaya çıkacaklar ancak ama biz de göreve geldiğimiz günden itibaren hep bir seri galibiyet alma düşüncesi içindeydik. Umarım ligin son maçında ikinci galibiyetimizi alır ve devre arasında farklı umutlarla geleceğe bakma şansını yakalarız" dedi.
Kongre süreci hakkında da açıklamalarda bulunan İpekoğlu, "Önümüzdeki olağanüstü kongre süreci, tüm futbolcularımızın alacakları için federasyona başvurması ve transfer tahtasının kapalı olması ve yeni transferlerin yapılması ayrı bir önem taşımaktadır. Umarım bu süreçte büyük sıkıntılar yaşamayız. Düşündüğümüz isteğimiz kadroyu ikinci yarı itibariyle oluşturmuş oluruz. Bizim yapmış olduğumuz sözleşmeler kulüplerle alakalı olduğu için görevimize hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek zorundayız. Bu şekilde düşünmediğimiz takdirde kötü performans olarak sahaya yansıyabilir. Bunun bilincindeyiz. Onlarca kongre gördük. Görevimize ve işimize de devam ettik. Bizim dışımızda gelişen olayları çok fazla kafamıza takmıyoruz. Tamamen Ümraniyespor maçında alma ihtimalimiz olan 3 puan üzerinde düşünüyoruz" diye konuştu.
Deneyimli teknik adam, 29 Aralık'ta Antalya'da yapılacak olan devre arası kampına ise kadroda bulunan 29 oyuncuyu da götüreceklerini, transferlere göre takımdan ayrılacakları belirleyeceklerini sözlerine ekledi. Öte yandan Samsunspor'da 3 maçlık kırmızı kart cezası dolan Erkam Reşmen, Ümraniyespor maçında forma giyebilecek. Sarı kart cezalısı Hasan Hatioğlu ve sakatlar Ahmet Burak Solakel, Ufuk Budak, Kenan Karışık ise ligin son maçında forma giyemeyecek.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:23
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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