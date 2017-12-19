 Erman kadro dışı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Erman kadro dışı

    Erman kadro dışı
    Erzurumspor maçı kadrosuna alınmayan Elazığspor'lu Erman Bulucu'nun Teknik Direktör Hüseyin Kalpar tarafından kadro dışı kaldığı öğrenildi. Erzurum mağlubiyeti sonrası, kulüpte bu tip radikal kararların sürmesi bekleniyor.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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