Adana'da sessizlik
TFF 1. Lig'de Adanaspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. İki takımın da net fırsatları değerlendiremediği mücadele, başladığı gibi golsüz bitti. İlk yarıda Adana'da Bekir, Abdulaziz, İstanbul'da ise Yalçın ve İbrahim Halil pozisyonları harcadı. 2. yarıda da görüntü değişmedi. Karşılıklı ataklarda final vuruşu eksikliği yaşayan her iki takım tabelayı değiştiremedi. Turuncubeyazlılar skoru değiştirecek şansı 89'da yakaladı ancak Bahattin'in sert şutu üst direkten dışarı çıktı. Adana'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, İstanbul yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Adana'da sessizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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