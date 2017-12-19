Adana'da sessizlik

TFF 1. Lig'de Adanaspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. İki takımın da net fırsatları değerlendiremediği mücadele, başladığı gibi golsüz bitti. İlk yarıda Adana'da Bekir, Abdulaziz, İstanbul'da ise Yalçın ve İbrahim Halil pozisyonları harcadı. 2. yarıda da görüntü değişmedi. Karşılıklı ataklarda final vuruşu eksikliği yaşayan her iki takım tabelayı değiştiremedi. Turuncubeyazlılar skoru değiştirecek şansı 89'da yakaladı ancak Bahattin'in sert şutu üst direkten dışarı çıktı. Adana'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, İstanbul yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.