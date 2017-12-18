Sarı-lacivertlilerin son kurbanı Manisaspor’du. İsmail Kartal’ın öğrencileri, İlhan Parlak (2) ve Sedat’ın golleriyle coştu. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Başkent ekibi, zirveye iyice kuruldu

TFF 1. Ligi'nde Ankaragücü fırtınası esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son kurbanı Manisa oldu. Taraftarı önünde Ege ekibine şans tanımayan Başkent temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğünü ortaya koyan ev sahibi, aradığı golü 41'de buldu. Gol perdesini İlhan Parlak açtı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci 45'te de Ankaragücü'nün üstünlüğü vardı. 48'de bir kez daha İlhan sahneye çıktı ve müthiş bir golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Manisa'nın hücuma çıkmakta zorlandığı karşılaşmada son sözü 90+3'te Sedat Ağçay söyledi ve bu mücadele Ankaragücü'nün 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Bu önemli galibiyetle puanını 34'e çıkaran İsmail Kartal'ın öğrencileri, en yakın rakibine 5 puan farkla zirvedeki yerini korudu.