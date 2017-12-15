Çaykur Rizespor'da moral yemeği

Bektaş, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde organize edilen yemekte yaptığı konuşmada, Çaykur Rizespor camiasının da futbolcuların da Süper Lig'i özlediğini söyledi.

Takımın bulunduğu yerin beğenilmediğine işaret eden Bektaş, "Herkes biliyor ki bu hedefimizi başarmak için çok terlememiz gerekiyor. Benim sahada gördüğüm kapasitenizi yansıtırsanız, alamayacağınız maç yok." diye konuştu.

Bektaş, hedefe ulaşmak için Ümraniyespor maçı ile başlanması gerektiğini vurgulayarak, "Puanımız da yerimiz de kötü değil. Hedefimiz yukarılar ve bu hedefe ulaşmak için amatör ruhla terleyeceğiz. Ben bunu başaracağınızı gördüğüm ve bildiğim için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

- Yardımcı: "Hedefimiz yarın üç puanın sahibi olmak"

Kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise şampiyonluk yarışında yarın kendi sahalarında karşılaşacakları Ümraniyespor maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.

Şampiyonluk yarışında telafisi zor maçlar oynadıklarını belirten Yardımcı, ilk yarıyı Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep maçları ile kapatacaklarını anımsattı.

Yardımcı, Ümraniyespor maçının zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen bizim inancımız ve güvenimiz tam. Futbolcu kardeşlerimizin en iyisini yapacağını biliyorum. Azim ve inanç olursa gerisi kolay. Şampiyonluk yarışında Ümraniyespor maçını kazanacağımıza inancımız tam. Hedefimiz yarın üç puanın sahibi olmak."

Yemeğe, teknik direktör İbrahim Üzülmez, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.