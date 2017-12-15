Çaykur Rizespor'da moral yemeği
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un hedefinin yukarılar olduğunu belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için amatör ruhla terleyeceğiz." dedi.
Bektaş, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde organize edilen yemekte yaptığı konuşmada, Çaykur Rizespor camiasının da futbolcuların da Süper Lig'i özlediğini söyledi.
Takımın bulunduğu yerin beğenilmediğine işaret eden Bektaş, "Herkes biliyor ki bu hedefimizi başarmak için çok terlememiz gerekiyor. Benim sahada gördüğüm kapasitenizi yansıtırsanız, alamayacağınız maç yok." diye konuştu.
Bektaş, hedefe ulaşmak için Ümraniyespor maçı ile başlanması gerektiğini vurgulayarak, "Puanımız da yerimiz de kötü değil. Hedefimiz yukarılar ve bu hedefe ulaşmak için amatör ruhla terleyeceğiz. Ben bunu başaracağınızı gördüğüm ve bildiğim için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.
- Yardımcı: "Hedefimiz yarın üç puanın sahibi olmak"
Kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise şampiyonluk yarışında yarın kendi sahalarında karşılaşacakları Ümraniyespor maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.
Şampiyonluk yarışında telafisi zor maçlar oynadıklarını belirten Yardımcı, ilk yarıyı Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep maçları ile kapatacaklarını anımsattı.
Yardımcı, Ümraniyespor maçının zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Her şeye rağmen bizim inancımız ve güvenimiz tam. Futbolcu kardeşlerimizin en iyisini yapacağını biliyorum. Azim ve inanç olursa gerisi kolay. Şampiyonluk yarışında Ümraniyespor maçını kazanacağımıza inancımız tam. Hedefimiz yarın üç puanın sahibi olmak."
Yemeğe, teknik direktör İbrahim Üzülmez, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:53
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
Çaykur Rizespor'da moral yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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