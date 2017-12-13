Cenk Güvenç, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, Gaziantepspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Cenk, şöyle konuştu:

"Hocamız fiziksel ve taktiksel çalışmalara ağırlık veriyor. Gaziantep'ten galip gelerek dönmek istiyoruz. Takım olarak son oynadığımız maçta iyi bir futbol oynadık. Yalnız futbolda bazen şans da gerekiyor. Gerek takım gerekse teknik ekibimiz bu maçta nasıl 3 puan alabiliriz diye uğraşıyor. Gaziantep deplasmanına 3 puan almak için sahaya çıkacağız."

Yeşil-siyahlı futbolcu Ziya Alkurt da Gaziantep deplasmanının takım için zor geçeceğini belirtti. Rakiplerinin genç ve çok koşan bir takım olduğuna dikkat çeken Ziya, "Rakiplerine sıkıntı yaratan bir takımla karşılaşacağız. Bu maçtan ve bu yarının son maçından puanlar alıp ligin ilk yarısını kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantepspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sürdüren Denizlisporlu futbolcular antrenmanda ısınmanın ardından ardından pas çalıştı. Yeşil-siyahlı ekip idmanı ayak tenisi ile tamamladı.