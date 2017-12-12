Bekle bizi Süper Lig
TFF 1. Lig lideri Ankaragücü, rakiplerine gözdağı verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, “Sezon sonuna kadar zirvedeki yerimizi koruyacağız. Şampiyon olarak da hedefimize ulaşacağız” dedi
FUTBOLCULARA ÖVGÜ
İLK yarıda kalan 2 karşılaşmayı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kartal, "Çok iyi bir futbolcu grubu ile çalışıyorum. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da birbiriyle uyumlu isimler. Herkes Ankaragücü'nün başarısı için yürekten çalışıyor" diye konuştu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
-
Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
-
Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
-
Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
Bekle bizi Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.