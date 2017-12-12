 Bekle bizi Süper Lig – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Bekle bizi Süper Lig

    Bekle bizi Süper Lig

    TFF 1. Lig lideri Ankaragücü, rakiplerine gözdağı verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, “Sezon sonuna kadar zirvedeki yerimizi koruyacağız. Şampiyon olarak da hedefimize ulaşacağız” dedi

    Son 11 haftayı 9 galibiyet, 2 beraberlikle kapatan Ankaragücü'nde söz başarının mimarında... Sarılacivertlileri Süper Lig'e çıkarmayı hedefleyen teknik diretör İsmail Kartal, rakiplerine gözdağı verirken, iddialı sözler sarfetti. Tecrübeli hoca, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacaklarını belirtip, "Sezon sonuna kadar zirvedeki yerimizi koruyacağız" dedi.

    FUTBOLCULARA ÖVGÜ
    İLK yarıda kalan 2 karşılaşmayı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kartal, "Çok iyi bir futbolcu grubu ile çalışıyorum. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da birbiriyle uyumlu isimler. Herkes Ankaragücü'nün başarısı için yürekten çalışıyor" diye konuştu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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