 Adana sürpriz peşinde – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Adana sürpriz peşinde

    Adana sürpriz peşinde
    ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Bursaspor'a konuk olacak Adanaspor sürpriz peşinde... Toros kaplanlarının teknik sorumlusu Eyüp Arın, 2-0'ın rövanşında ellerinden geleni yapacaklarını kaydedip, "Sahada tüm kozlarımızı oynayıp, turu geçmek için gerekli şartları zorlayacağız" diye konuştu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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