Adana sürpriz peşinde

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Bursaspor'a konuk olacak Adanaspor sürpriz peşinde... Toros kaplanlarının teknik sorumlusu Eyüp Arın, 2-0'ın rövanşında ellerinden geleni yapacaklarını kaydedip, "Sahada tüm kozlarımızı oynayıp, turu geçmek için gerekli şartları zorlayacağız" diye konuştu.