Ne Denizlispor ne Samsunspor

GALİBİYETE hasret iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor ile Samsunspor, berabere kaldı. Ev sahibi Denizlispor, 4 haftada bir puan toplarken, son 5 maçında yalnızca 3 puan elde etti. Orta alan mücadelesi şekilde tamamlanan 90 dakikada kalecileri zorlayacak pozisyon da yaşanmadı.