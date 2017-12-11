 Ne Denizlispor ne Samsunspor – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Ne Denizlispor ne Samsunspor

    Ne Denizlispor ne Samsunspor
    GALİBİYETE hasret iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor ile Samsunspor, berabere kaldı. Ev sahibi Denizlispor, 4 haftada bir puan toplarken, son 5 maçında yalnızca 3 puan elde etti. Orta alan mücadelesi şekilde tamamlanan 90 dakikada kalecileri zorlayacak pozisyon da yaşanmadı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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