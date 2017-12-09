Motivasyon başkandan

GİRESUNSPOR'a, başkan motivasyonu. Karadeniz derbisinde Ç.Rize'yi ağırlayacak Çotanak'ta Başkan Mustafa Bozbağ, takımla bir toplantı yaptı. Bozbağ, "Toplantıda Rize, Samsunspor ve Gaziantep maçının öneminden bahsettim. Bu maçlardan çıkacak 9 puanın her şeyi yeniden başlatacağına değindim. Herkesin birbirini motive etmesini istedim. Bu camianın beklentisinin büyük olduğunu söyledim ve başarılar diledim" dedi.