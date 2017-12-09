 Motivasyon başkandan – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Motivasyon başkandan

    Motivasyon başkandan
    GİRESUNSPOR'a, başkan motivasyonu. Karadeniz derbisinde Ç.Rize'yi ağırlayacak Çotanak'ta Başkan Mustafa Bozbağ, takımla bir toplantı yaptı. Bozbağ, "Toplantıda Rize, Samsunspor ve Gaziantep maçının öneminden bahsettim. Bu maçlardan çıkacak 9 puanın her şeyi yeniden başlatacağına değindim. Herkesin birbirini motive etmesini istedim. Bu camianın beklentisinin büyük olduğunu söyledim ve başarılar diledim" dedi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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