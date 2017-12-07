Kaya Tarakçı kadro dışı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaptanı kaleci Kaya Tarakçı'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Kulübün basın sözcüsü Metin Barlak yaptığı yazılı açıklamada, Kaya Tarakçı'nın Grandmedical Manisaspor maçı sonrasında saha içindeki olumsuz davranışlarının futbolcu ahlakına yakışmayacak boyutlara ulaştığını belirtti.
Açıklamasında, takımın kaptanlığını da yapan Kaya'nın olumsuz davranışlarını soyunma odası koridorunda da devam ettirdiğine dikkati çeken Metin Barlak şunları kaydetti:
"Aynı tutum ve davranışını idareci ve teknik heyetin huzurunda da devam ettiren Kaya'nın, yönetim kurulunca süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Erzurumspor, kulüp yönetimi, teknik heyeti ve fedakar seyirci camiasıyla birlikte müstesna bir kulüptür. Hiç bir olumsuz davranış karşılıksız bırakılamaz. Zira hiçbir irade kulübün üzerinde olmayıp vazgeçilmez de değildir."
Kaynak: AA
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:57
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ valla talisca ile anlaşırsa git der ocakta gelir ön protokol imzalar 2019 da tekrar beşiktaş forması giyer bedava 1 yıllık oyuncuya vermez !
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTA o değilde dün gece mitrovic de iyidi be arkadaş takımda gariplik var bir anda herkes iyi performans göstermeye başladı yedeği bile
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Beşiktaş'ın yükselen değeri: Orkan Çınar
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ Allah nazardan saklasın çok iyi bir oyuncu...
Kaya Tarakçı kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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