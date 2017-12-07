 Kaya Tarakçı kadro dışı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    kadro dışı

    Kaya Tarakçı kadro dışı

    ekiplerinden Büyükşehir Belediye 'un kaptanı kaleci 'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

    Kulübün basın sözcüsü Metin Barlak yaptığı yazılı açıklamada, 'nın Grandmedical Manisaspor maçı sonrasında saha içindeki olumsuz davranışlarının futbolcu ahlakına yakışmayacak boyutlara ulaştığını belirtti.

    Açıklamasında, takımın kaptanlığını da yapan Kaya'nın olumsuz davranışlarını soyunma odası koridorunda da devam ettirdiğine dikkati çeken Metin Barlak şunları kaydetti:

    "Aynı tutum ve davranışını idareci ve teknik heyetin huzurunda da devam ettiren Kaya'nın, yönetim kurulunca süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. , kulüp yönetimi, teknik heyeti ve fedakar seyirci camiasıyla birlikte müstesna bir kulüptür. Hiç bir olumsuz davranış karşılıksız bırakılamaz. Zira hiçbir irade kulübün üzerinde olmayıp vazgeçilmez de değildir."



    Kaynak: AA
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:57
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