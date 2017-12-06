 Samsun’da kongre – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Samsun’da kongre

    Samsun’da kongre
    TFF 1. Lig'de 'Süper Lig' hedefiyle yolan çıkan ancak son olarak evinde Eskişehir'e 4-0 yenilerek, beklenmedik sonuçlara bir yenisini katan Samsun'da Olağanüstü ve Seçimli Genel Kurul kararı alındı. Kongre tarihi 20 Aralık olarak belirlendi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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