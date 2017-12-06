Samsun’da kongre

TFF 1. Lig'de 'Süper Lig' hedefiyle yolan çıkan ancak son olarak evinde Eskişehir'e 4-0 yenilerek, beklenmedik sonuçlara bir yenisini katan Samsun'da Olağanüstü ve Seçimli Genel Kurul kararı alındı. Kongre tarihi 20 Aralık olarak belirlendi.