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yürütme he he evet.
ERAY TS Büyük hata olur.
Yasama Tudordan tek üstün tarafı teknik taktik. Bize ilaç olur mu şüpheli.
Eskişehirspor başkanını buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.