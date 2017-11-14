Manisaspor, iç sahada kaybetmek istemiyor
TFF 1. Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Elazığspor'u konuk edecek Grandmedical Manisaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, iki maç üst üste evlerinde oynayacaklarını ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle verilen arada eksikliklerini giderdiklerini kaydetti. Elazığspor ve Adana Demirspor'la üstü üste kendi sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Tekke, şöyle konuştu:
"Evimizde oynamamızın coşkusu ve duygusu olması gerekiyor. Özellikle evimizde oynadığımız zaman o duyguyu yakalamamız gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz problem duygu. Giresunspor maçında ciddi anlamda olumlu şekilde duyguyu katarak oynadık. Duygusal zekayı bütünsel olarak, takım olarak geliştirmemiz lazım. Çalışmalar iyi geçti. Beklentilerimiz üst seviyede. Şanslıyız. Önümüzde kendi evimizde üst üste oynayacağımız iki maç var. Bunu iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. "
MAKUKULA'YA OLAN BORÇ
Gazetecilerin, Ariza Makukula'ya olan borcundan dolayı kulübe FIFA aracılığıyla 6 puan silme cezası geldiği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Bize böyle bir bilgi gelmedi. Var mı yok mu bilmiyoruz? Olsa bize mutlaka söylenirdi. Oyuncularımızın saha dışı olaylardan etkilenmemesi gerekir ama mümkün değil, bazen etkileniyoruz. Bu konudan haberimiz yok. Bu tip konularda tahmini konuşmak doğru değil. Oyuncularımızın motivasyonunu çok olumsuz etkileyebilir. Biz bir şeyler yapabilecek bir takımız. Manisaspor bu şehrin önemli bir takımı ve önemli tarihi var. Bu takıma sahip çıkalım."
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:20
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
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