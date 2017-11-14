Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle verilen arada eksikliklerini giderdiklerini kaydetti. Elazığspor ve Adana Demirspor'la üstü üste kendi sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatan Tekke, şöyle konuştu:

"Evimizde oynamamızın coşkusu ve duygusu olması gerekiyor. Özellikle evimizde oynadığımız zaman o duyguyu yakalamamız gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz problem duygu. Giresunspor maçında ciddi anlamda olumlu şekilde duyguyu katarak oynadık. Duygusal zekayı bütünsel olarak, takım olarak geliştirmemiz lazım. Çalışmalar iyi geçti. Beklentilerimiz üst seviyede. Şanslıyız. Önümüzde kendi evimizde üst üste oynayacağımız iki maç var. Bunu iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. "

MAKUKULA'YA OLAN BORÇ

Gazetecilerin, Ariza Makukula'ya olan borcundan dolayı kulübe FIFA aracılığıyla 6 puan silme cezası geldiği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bize böyle bir bilgi gelmedi. Var mı yok mu bilmiyoruz? Olsa bize mutlaka söylenirdi. Oyuncularımızın saha dışı olaylardan etkilenmemesi gerekir ama mümkün değil, bazen etkileniyoruz. Bu konudan haberimiz yok. Bu tip konularda tahmini konuşmak doğru değil. Oyuncularımızın motivasyonunu çok olumsuz etkileyebilir. Biz bir şeyler yapabilecek bir takımız. Manisaspor bu şehrin önemli bir takımı ve önemli tarihi var. Bu takıma sahip çıkalım."