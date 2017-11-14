 G.Antep’te alarm – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    G.Antep’te alarm

    G.Antep’te alarm
    TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren G.Antep'te Asbaşkan Mahmut Kalenderoğlu, kulübü puan silme cezalarından kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Kalenderoğlu, "Eski oyuncumuz Chico'nun 100 bin Euro alacağını ödeyerek, 6 puan silme cezasından kurtulduk" bilgisini verdi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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