Erciyes puanını sıfırladı

BU sezon Türkiye'de profesyonel liglerde yer alan 5 takım çeşitli sebeplerden puan silme cezası aldı. 4 takım cezalarını telafi ederek eksiden kurtulurken, son olarak K.Erciyes, evinde Y.Bursa'yla 1-1 berabere kaldı ve eksi puandan kurtularak 0 puana ulaştı.