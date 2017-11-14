 Erciyes puanını sıfırladı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Erciyes puanını sıfırladı

    Erciyes puanını sıfırladı
    BU sezon Türkiye'de profesyonel liglerde yer alan 5 takım çeşitli sebeplerden puan silme cezası aldı. 4 takım cezalarını telafi ederek eksiden kurtulurken, son olarak K.Erciyes, evinde Y.Bursa'yla 1-1 berabere kaldı ve eksi puandan kurtularak 0 puana ulaştı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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