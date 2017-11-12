TFF Birinci Lig’de son 4 maçında 2 puan alabilen Altınordu’da Başkan Mehmet Özkan, futbolculara moral verip “Şimdi çıkış zamanı” dedi

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, futbolculara "Size inanıyorum. Hedefe koşacaksınız. Şimdi çıkış zamanı" dedi. Lige verilen arada toparlanmayı hedefleyen kırmızı-lacivertli ekip dün Forum Bornova'da yapılan gezinin ardından Kordon'daki bir restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da katıldığı gecede neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Özkan, "Moralinizi bozmayın, yeniden çıkışa geçeceğinize inanıyorum" diyerek futbolculara moral verdi. Özkan, "Siz sadece hedefinize odaklanın. Mutlaka çıkış yakalayacaksınız. Zamanla genç oyuncularımız da tecrübe kazanacak. Bu ligde nasıl oynanması gerektiğini öğrenecekler ve daha iyi konuma geleceğiz. Hiç şüphem yok. Size güvenim tam. Son olarak Denizlispor deplasmanında 8 pozisyona girdiniz. Elbette bu pozisyonlar golle sonuçlanacak" diye konuştu. Öte yandan İzmir ekibi bugün Metin Oktay Tesisleri'nde saat 15.30'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la hazırlık maçı oynayacak