Samsunsporlu futbolcular iddialı

Samsunsporlu futbolcular Göksu Türkdoğan ve Ramazan Övüç, takımın geleceği hakkında umutlu ve iddialı açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Kondisyon ve ağırlık üzerine bir antrenman gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, denge ile güce dayalı idmanda ise kendi sınırlarını zorlamaya çalıştılar. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Ramazan Övüç ve Göksu Türkdoğan takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.



Göksu: "Alpay Özalan zamanında forma şansı bulamadım"

Samsunspor'un eski teknik direktörü Alpay Özalan zamanında yeterli şansı bulamadığını vurgulayan deneyimli forvet oyuncusu Göksu Türkdoğan, "Takımdaki hava güzel fakat Boluspor maçında son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. 4 maçlık bir yenilmezlik serimiz vardı. Bize yakışmadı. O maçtan 1 puanla gelsek büyük avantajdı. O maçı unutmamız gerekiyor. Adanaspor maçındaki bir galibiyetle kendimizi affettireceğimizi düşünüyorum. Alpay Özalan zamanında çok fazla forma şansı bulamadım. Ne kadar antrenman yaparsanız yapın maç eksiğimiz de vardı. Engin İpekoğlu'nun gelmesiyle ben de forma şansı bulmaya başladım. Bundan sonra takıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Çalışmalarımı bu doğrultuda sürdürüyorum. Bundan sonraki haftaların kendi adıma daha güzel geçeceğine inanıyorum. 10 numara pozisyonuna da forvet pozisyonuna da alışığım. Yardımcı forvet oynadığım zaman kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.



Ramazan: "Samsunspor'u şampiyon yapıp öyle gitmek istiyorum"

Hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanlayarak takımı için savaşmaya devam edeceğini ifade eden Ramazan Övüç, "Hafta içerisinde bir sakatlık geçirmiştim. Şu anda iyileşmeye başladım. Bugün de düz koşu yaptım. En yakın zamanda takımla çalışmalara başlayacağım. Bu hafta da sahada olmayı çok istiyorum. Hocamız görev verdiği takdirde en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Spor kamuoyunda ayrılmak istediğim ve devre arasında ayrılacağım yönünde haberler çıktı. Ben Samsunspor'a severek ve isteyerek geldim. Medyada 'gidecek' diye haberler yazıldı. Herkes rahat olsun, ben buradayım. Son anıma kadar burada kalmak istiyorum. Samsunspor'u şampiyon yapıp öyle gitmek istiyorum. Herkes bunun bilincinde olsun. Kimse de sosyal medyaya itibar göstermesin. Samsunspor için savaşmaya devam edeceğim" diye konuştu.